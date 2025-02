"Elvir Koljic sau Marko Dugandzic la FCSB?" Mihai Stoica nu s-a ascuns: "Lui Gigi Becali nu îi plăcea!" - Antena Sport

Mihai Stoica, la finalul unui meci al FCSB-ului / Profimediaimages Mihai Stoica nu s-a ascuns când a fost întrebat despre atacantul care este aşteptat la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei României a comentat zvonurile că ar fi interes pentru Elvir Koljic sau Marko Dugandzic. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Croatul Dugandzic a devenit liber de contract după despărţirea de Al-Tai. Fostul golgheter al Rapidului ar fi dorit de Adi Mutu la Petrolul. MM asigură că Dugandzic nu este pe placul lui Gigi Becali. „Koljic sau Dugandzic la FCSB?” Mihai Stoica a reacţionat imediat FCSB s-ar fi interesat de serviciile lui Elvir Koljic, atacant care și-ar dori să plece de la Universitatea Craiova. Mihai Stoica neagă că atacantul de 29 de ani, cotat la 800.000 de euro, este pe lista de transferuri a roş-albaştrilor. „Nu, absolut nu. Cu mine nici nu s-a discutat niciodată. Poate cineva vrea … nu ştiu, are un interes. Nu s-a discutat deloc. (n.r. Marko Dugandzic). Din câte ţin eu minte, lui Gigi nu îi plăcea deloc. Niciodată nu s-a discutat de Dugandzic la FCSB, nici de Koljic„, a declarat Mihai Stoica la primasport.ro. Şi Gigi Becali a reacţionat şi a ţinut să asigure că nu sunt şanse ca vârful bosniac să ajungă la FCSB. Reclamă

„N-am ce să vorbesc despre atacanți, am vorbit deja. (n.r. Îl vreți pe Koljic, de la Craiova?) Ce treabă am cu Koljic? Nu am treabă cu el!”, a spus Gigi Becali, citat de sportpesurse.ro.

În actualul sezon, Elvir Koljic a adunat 22 de meciuri pentru Universitatea Craiova, în toate competițiile. În cadrul acestor partide, atacantul oltenilor a marcat 4 goluri.

Latifundiarul din Pipera i-a cerut lui Mihai Stoica să îi aducă un atacant în această perioadă de mercato. Vrea o „dublură” pentru Daniel Bîrligea.

