Emilia Stroe, dezvăluiri tulburătoare despre fiul ei, Denis Alibec: "A avut semipareză, iar Gigi Becali zicea că se alintă" - Antena Sport

A fost fratele meu cu el unde a fost împrumutat. A venit în țară ulterior.

Puțin dezordonat cu cariera lui și cred că probabil și influența mamei lui l-a făcut să bată pasul pe loc.

Normal că i-a vrut binele, dar dacă știe că au fost niște oameni alături de el care i-au vrut binele. Când intervin părinții, e o problemă”, spunea Giovanni Becali, la digisport.ro, în urmă cu câteva zile.

„Și-a arogat niște merite pe care nu le are”

După declarația impresarului, Mama lui Denis Alibec a ieșit la atac. Emilia Stroe l-a contrazis pe Giovanni Becali și a spus că singurul transfer la care a avut un cuvânt de zis a fost cel la Viitorul (acum Farul Constanța).

”Face public niște afirmații mincinoase. Și-a arogat niște merite pe care nu le are. Transferul la Inter a fost făcut de un alt agent sloven. Colabora în România cu Cristi Buturugă. A spus că l-a debutat Mourinho și că a avut și el un merit.

În 2009, Denis a fost luat de Mourinho la un amical și în 2010 a fost debutat de Rafa Benitez. Atunci, domnul Giovanni nu era impresarul lui. Am semnat cu el în 2011. Am să regret toată viața că am făcut asta. O lună de zile am insistat că nu vreau. De acolo a început declinul lui Denis. Eu, ca mamă, am făcut tot ce am crezut.

Nu m-am băgat niciodată în transferuri. Denis a hotărât dacă vrea sau nu. Eu m-am băgat când a venit de la Mechelen în țară. Atunci nu am fost de acord. Voiam să meargă la Viitorul.