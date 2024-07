"Afirmații mincinoase!" Mama lui Denis Alibec l-a făcut praf pe Giovanni Becali! Declația de la care a pornit "războiul" - Antena Sport

În 2009, Denis a fost luat de Mourinho la un amical și în 2010 a fost debutat de Rafa Benitez. Atunci, domnul Giovanni nu era impresarul lui. Am semnat cu el în 2011. Am să regret toată viața că am făcut asta. O lună de zile am insistat că nu vreau. De acolo a început declinul lui Denis. Eu, ca mamă, am făcut tot ce am crezut.

Nu m-am băgat niciodată în transferuri. Denis a hotărât dacă vrea sau nu. Eu m-am băgat când a venit de la Mechelen în țară. Atunci nu am fost de acord. Voiam să meargă la Viitorul.

Eu nu am spus niciodată că eu am fost îngerul. Bologna a vrut să îl dea în Serie B, dar a venit la insistențele lui Giovanni la Astra. Eu voiam să rămână în Italia, nu să se întoarcă”, a declarat Emilia Stroe, conform sursei citate anterior.

În cariera sa, Denis Alibec a fost legitimat la: academiile celor de la FCSB, Farul și Inter, KV Mechelen, Inter, Viitorul, Bologna, Astra, FCSB, Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos și Muaither.

În momentul de față, atacantul român este liber de contract, după ce a retrogradat cu formația qatareză, la finalul sezonului trecut.

Sfat pentru Denis Alibec, după ce a rămas liber de contract

Denis Drăguş este convins că Superliga Turciei ar fi campionatul ideal pentru Denis Alibec. Drăguş l-a sfătuit pe coechipierul său de la naţională să dea curs unei eventuale oferte primite din Turcia.

Denis Alibec a mai evoluat în Turcia, la Kayserispor, fiind transferat de turci în 2020, de la Astra. În cele două sezoane petrecute la formaţia turcă, atacantul român a bifat doar 17 partide şi a reuşit să marcheze trei goluri, fiind împrumutat la mai multe echipe.