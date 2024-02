Eugen Voicu a dat cărţile pe faţă şi a dezvăluit de ce s-a fotografiat, de fapt, cu trofeele lui CFR Cluj: "Este o onoare!" - Antena Sport

Cornel Dinu, una dintre marile legende ale lui Dinamo, a comentat imaginile şi nu i-a menajat deloc pe cei din conducerea lui Dinamo. Acesta a declarat că nu îl mai miră nimic la cei care conduc destinele clubului şi că nu vede un viitor strălucit cu aceştia, chiar dacă antrenorul Zeljko Kopic îi dă speranţe:

„Deziluzionant. Cu toate că nu mă mai miră nimic. Am mai spus-o, ce rost ar mai avea s-o repet?, așa este când dai briciul la maimuțe. La asta s-a ajuns la Dinamo. Am tot semnalat, ce pretenții să ai?!

Și antrenorul ăsta (n.r. Zeljko Kopic) îmi face impresia că este priceput, dar cu asemenea conducători… Ăsta e război, nu se câștigă doar cu antrenorul”, a declarat Cornel Dinu, potrivit gsp.ro.