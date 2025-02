Farul Constanţa - Gloria Buzău 0-0. Constantin Budescu, duel împotriva lui Gică Hagi - Antena Sport

Antrenor: Eugen Neagoe

Ambele echipe vin după înfrângeri suferite etapa trecută. Echipa lui Eugen Neagoe a pierdut meciul de pe teren propriu cu FC Botoşani, scor 0-2, într-un duel extrem de important în privinţa salvării de la retrogradare.

De partea cealaltă, Farul Constanţa a fost învinsă la Sf. Gheorghe de Sepsi. În partida tur, disputată la Buzău, pe 29 septembrie, Gloria s-a impus cu 1-0.

Acesta va fi meciul cu numărul 375 în Liga 1 ca antrenor pentru Gică Hagi, în timp ce Eugen Neagoe, antrenorul buzoienilor, va sta pe bancă la meciul cu numărul 264, potrivit lpf.ro.

Echipele probabile în Farul Constanţa – Gloria Buzău

Farul Constanţa : Buzbuchi – Sîrbu, Bălașa, Țîru, Cr. Ganea – Radaslavescu, Dican, Vînă – Grigoryan, Alibec, Cojocaru

Gloria Buzău: Lazăr – Ciranni, Puerto, Cestor, De Nooijer – Mihai, Albu – Ișfan, Tavares, Jipa – Budescu

Antrenor: Eugen Neagoe

Denis Alibec a făcut praf arbitrajul, după ce Farul a pierdut cu Sepsi

Alibec nu a fost de acord cu decizia lui Florin Andrei de a acorda penalty pentru Sepsi. Atacantul a declarat că duelul a fost unul echilibrat, celor de la Farul lipsindu-le eficienţa în faţa porţii.

Denis Alibec a oferit declaraţii şi despre şansele Farului de a prinde play-off-ul. Internaţionalul român şi-a luat gândul de la o clasare între primele şase echipe din Liga 1, constănţenii fiind la 10 puncte de locul şase.

„Mi-a dat galben pentru fault, a fost un fault. M-am uitat acum pe reluare, mi s-a părut foarte ușor penalty-ul acordat celor de la Sepsi.

(n.r. Eșecul vă scoate definitiv din lupta pentru play-off?) Da, așa cred, pentru că e greu să mai ajungem. Noi trebuie să câștigăm toate meciurile și nici atunci nu suntem siguri.

A fost un meci echilibrat, am ajuns acolo, dar nu am marcat, nu am dat la poartă. Ne-a lipsit ultima pasă, am fost puțin crispați.

Dacă vom ajunge în play-out, cu siguranță că vom juca pentru locul șapte. Cupa este importantă pentru noi”, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro, după Sepsi – Farul 1-0.