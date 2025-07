Ce a spus Zeljko Kopic despre debutul cu gol al lui Dennis Politic la FCSB, în Supercupa cu CFR Cluj - Antena Sport

Zeljko Kopic a reacționat după debutul cu gol al lui Dennis Politic la FCSB, în Supercupa cu CFR Cluj. Fostul căpitan al lui Dinamo a marcat un gol superb în victoria cu 2-1 a campioanei.

Dennis Politic a început ca rezervă duelul cu clujenii, disputat în Ghencea. El a fost trimis în teren după pauză, în locul lui Juri Cisotti, reușind să marcheze în minutul 48.

Ce a spus Zeljko Kopic despre debutul cu gol al lui Dennis Politic la FCSB

Zeljko Kopic s-a declarat fericit pentru debutul de vis al fostului său jucător. Antrenorul lui Dinamo a declarat că din transferul lui Politic la FCSB, „câinii” au avut doar de câștigat.

„Sunt fericit, am mai spus-o. El e un băiat bun (n.r. Dennis Politic), un jucător bun și era important pentru el să înceapă bine. Cred că transferul a fost unul bun pentru noi. Am încasat niște bani și am rezolvat problemele financiare pentru a ieși din insolvență. L-am luat pe Alex Musi, care este unul dintre cei mai buni tineri din România. Pentru mine, cred că ambele echipe au ieșit câștigătoare din această situație”, a declarat Zeljko Kopic.

Totodată, Zeljko Kopic a oferit declarații și despre amicalul cu Tunari, încheiat la egalitate, scor 0-0. Antrenorul a transmis că echipa sa trebuie să se adapteze la condițiile din țară, având în vedere că a disputat cantonamentul de vară în Polonia.