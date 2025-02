"Fii puternic, Mister!" Dan Petrescu nu va fi prezent la CFR Cluj - Petrolul! Antrenorul din Gruia a plecat de urgenţă la Bucureşti - Antena Sport

Totodată, Dan Petrescu a subliniat că nu s-ar fi întors de atâtea ori la CFR Cluj, dacă nu s-ar fi înţeles bine cu Neluţu Varga. Antrenorul clujenilor a subliniat că acesta este cel mai bun patron pe care l-a avut în cariera lui, sperând să obţină din nou rezultate remarcabile pe banca echipei din Gruia.

„M-au deranjat multe lucruri, dar se întâmplă asta de mulţi ani. Ce spun eu, sper să fie ascultat. S-a spus că am fost certat cu Balaj, nu am fost certat niciodată. S-a spus că patronul…eu în opt ani nu m-am certat niciodată cu Neluţu Varga. Dacă vreţi să vedeţi mesajele pe care le-am primit, de-a lungul anilor, chiar şi acum o săptămână, sunt doar pozitive. Are încredere 100% în mine. Cu inimioare, cu love, mă iubeşte, ţine la mine şi are încredere în mine. Astea sunt toate mesajele şi tot ce vorbim la telefon.

Pe cuvântul meu de onoare dacă vreodată domnul Varga m-a certat. Sau să zică ceva de mine. Dacă zice ceva, se schimbă situaţia. Dar nu am avut nicio ceartă cu dânsul, cele mai mari performanţe ale mele ca antrenor le-am avut la CFR, cu domnul Varga patron.

Îmi doresc în continuare să mai trăiesc momentele pe care le-am trăit la CFR. De-aia sunt aici. Am venit acum zece luni, încerc să aduc iar glorie aici la club, împreună cu domnul Varga, n-am putut să fac rezultate fără patron. E cel mai bun patron pe care l-am avut. Nu ne-am certat o dată. Poate cineva îi spune ceva, nu ştiu. Eu personal, cu dânsul…vă arăt ultimele mesaje, ce am vorbit la telefon acum cinci zile, mi-a zis că nu a vorbit cu presa, nu e în ţară”, a spus antrenorul de la CFR Cluj.