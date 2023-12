Florin Andone, noua țintă incredibilă a lui Dinamo! „Câinii” încearcă să dea o lovitură colosală pe piața transferurilor - Antena Sport

Ionuţ Nedelcearu nu ar refuza o revenire la Dinamo

Ionuţ Nedelcearu e pregătit de o revenire la Dinamo, după perioada de coşmar prin care trece la Palermo, în Serie B, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

Nedelcearu a jucat doar 17 minute în această stagiune, pe 26 septembrie, într-un duel cu Venezia, pierdut de sicilieni cu 1-3. Dinamo ar fi interesată de un împrumut al fundaşului cotat la 1.5 milioane de euro.

„Trec printr-o perioadă grea, o situație cu care nu m-am mai confruntat niciodată după ce am plecat din România. Vreau să joc, muncesc în continuare ca să fiu pregătit să intru în orice moment la nevoie, dar e foarte dificil din punct de vedere mental.

Am avut o discuție cu conducerea și la începutul sezonului, când au mai venit doi fundași centrali. Dar ce contează acum e doar că nu sunt folosit, iar asta m-a costat deja pierderea naționalei. Nu am mai fost la ultimele acțiuni și normal că există o frustrare fiindcă am ratat partea finală, decisivă, a campaniei. Dar n-am ce să fac, era firesc să nu mai fiu chemat dacă n-am mai evoluat la club.

(n.r. – e Dinamo o variantă?) Nu pot spune nici da, nici nu. Palermo mai are de disputat două meciuri până la finalul anului și apoi vom vedea ce e de făcut. Sigur, Dinamo rămâne echipa mea de suflet, va fi oricând o opțiune, dar deocamdată nu e momentul deciziilor. Sincer, nu mă gândesc încă la nicio ofertă”, a spus Nedelcearu, citat de sursa menționată anterior.