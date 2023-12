Ionuţ Nedelcearu nu ar refuza o revenire la Dinamo! "E tot timpul o opţiune" - Antena Sport

Reclamă

Ionuţ Nedelcearu nu ar refuza o revenire la Dinamo

„Trec printr-o perioadă grea, o situație cu care nu m-am mai confruntat niciodată după ce am plecat din România. Vreau să joc, muncesc în continuare ca să fiu pregătit să intru în orice moment la nevoie, dar e foarte dificil din punct de vedere mental.

Am avut o discuție cu conducerea și la începutul sezonului, când au mai venit doi fundași centrali. Dar ce contează acum e doar că nu sunt folosit, iar asta m-a costat deja pierderea naționalei. Nu am mai fost la ultimele acțiuni și normal că există o frustrare fiindcă am ratat partea finală, decisivă, a campaniei. Dar n-am ce să fac, era firesc să nu mai fiu chemat dacă n-am mai evoluat la club.

(n.r. – e Dinamo o variantă?) Nu pot spune nici da, nici nu. Palermo mai are de disputat două meciuri până la finalul anului și apoi vom vedea ce e de făcut. Sigur, Dinamo rămâne echipa mea de suflet, va fi oricând o opțiune, dar deocamdată nu e momentul deciziilor. Sincer, nu mă gândesc încă la nicio ofertă”, a spus Nedelcearu, citat de fanatik.ro.

După primele 17 etape disputate în Serie B, Palermo este pe locul 7, cu 28 de puncte, la şapte lungimi de liderul Parma, la care evoluează alţi doi români, Dennis Man şi Valentin Mihăilă.

