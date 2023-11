Florin Prunea, dezvăluiri incredibile despre sistemul VAR din România: "Eu acum m-am convins, am fost de față" - Antena Sport

„Oamenii care plâng acum că nu au fost invitați sunt oameni care nu și-au dorit niciodată să fie alături de echipa națională. Nu au solicitat niciodată să fie prezenți. Dacă-și doresc, mai au timp să o facă„, a afirmat Răzvan Burleanu la revenirea în ţară.

Reacţia lui Florin Prunea nu a întârziat să apară. Fostul internaţional l-a criticat în termeni duri pe preşedintele Federaţiei.

”Eu nu m-am plâns și nu sunt un om care mă plâng că nu primesc invitație la echipa națională. Nu e o problemă pentru mine, dacă primesc sau nu primesc. Unu la mână. A doua la mână.

S-au umflat puțin mușchii pe el acum, după victoria asta. Și a mai prins puțin culoare în obraji. I-a trecut glonțul pe la ureche. Și foarte bine, că era o presiune. Dispărea din fotbal, dacă nu se califica.

Trebuie să le facă statuie lui Edi și băieților că l-au scăpat. El, de la un salariu de 400 de euro, a venit la unul de 36.000 de euro/lună. Ce însemna să se întoarcă înapoi la 500 de euro. A luat puțin culoare așa.

Eu l-am prins pe Ceaușescu. Exact, parcă s-a întors Ceaușescu. Exact copia fidelă. Copia fidelă a lui Ceaușescu. Chiar nu mă simt atins de chestia asta. Cei care plâng. Cine a plâns?

Eu nici nu puteam să fiu prezent la meci. Că pe unii i-a sunat și pe alții nu, e strict problema lor. Eu nu sunt în ăia care mă plâng. Nu am de ce să plâng. Că nu am primit invitație. Nu e prima dată. Și chiar am avut treabă. Eu, de exemplu, acum am fost delegat de UEFA la Serbia – Bulgaria”, a declarat Florin Prunea pentru iamsport.ro.