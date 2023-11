Florin Prunea, atac devastator la Răzvan Burleanu: "Să le facă statuie lui Edi şi băieţilor. E copia fidelă a lui Ceauşescu!" - Antena Sport

Eu nici nu puteam să fiu prezent la meci. Că pe unii i-a sunat și pe alții nu, e strict problema lor. Eu nu sunt în ăia care mă plâng. Nu am de ce să plâng. Că nu am primit invitație. Nu e prima dată. Și chiar am avut treabă. Eu, de exemplu, acum am fost delegat de UEFA la Serbia – Bulgaria”, a declarat Florin Prunea pentru iamsport.ro.

Mihai Stoica, val de ironii când a auzit discursul lui Răzvan Burleanu

Delegaţia României a revenit duminică în ţară, după succesul din Ungaria, cu Israel. La Aeroportul Otopeni a vorbit şi Răzvan Burleanu, preşedintele FRF. În discursul său, Burleanu s-a lăudat pentru decizia de a îl păstra pe Edi Iordănescu pe banca naţionalei.

Motivul răbufnirii oficialului de la FCSB a fost legat de momentul în care Burleanu a vorbit despre sacrificiile făcute de cei din federaţie în ultimii şapte ani, despre regula U21 şi despre calificările la ultimele trei Campionate Europene de tineret.

„Trebuie să se laude și Burleanu. Decizia de a-l păstra pe Edi e una inspirată. Toți trebuie să își scoată pălăria. Dar să spui că ai 3 calificări la U21, când una e pentru că ai stadioane în țară, e cam mult. Te-ai făcut de râs cu U21 la ultimul turneu final. Și să nu vorbim de sacrificii.

Dacă eram reporter, spuneam <<stop>>! Care sunt cei şapte ani de sacrificii? Ai mers cu maşina pe modul economic ca să consumi mai puţin carburant, n-ai pornit aerul condiţionat? Să nu vorbim despre sacrificii, că e viaţă frumoasă să lucrezi în fotbal. E dream job, eu nu simt că am făcut sacrificii cât am lucrat în fotbal. Mă aşteptam să spună şi despre programul de mentoring. Nu ştiu ce e, dar folosesc termenul.

Eu zic că am avut o generaţie ’98-’99 foarte bună, generaţia asta juca indiferent de regula U21. Ianis Hagi, Dennis Man datorită regulii au ajuns fotbalişti? Fals. Despre Horaţiu Moldovan, ’98, nu se ştia despre el, când era regulă? Şi Andrei Raţiu. Vii cu exemple, nu aşa. La vorbărie suntem buni. Generaţia ’97, bună, 98 foarte bună, 2002-2003, unde se anunţă binişor, dar încă sunt mici. Pur şi simplu astea au fost generaţiile, nu e planificare”, a declarat Mihai Stoica, la orangesport.ro.