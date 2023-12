Florin Prunea, ironie devastatoare la adresa lui Billel Omrani: „Credeam că nu văd bine. E pufos!” - Antena Sport

Billel Omrani a negociat şi cu FC Botoşani, înainte să semneze cu Petrolul

Francezul a fost dorit şi de FC Botoşani şi a negociat cu Valeriu Iftime, preşedintele moldovenilor. Cu toate acestea, cele două părţi nu au bătut palma din cauza pretenţiilor financiare ale francezului.

Omrani a câştigat o „avere” la FCSB, chiar dacă nu a confirmat. Gigi Becali i-a achitat 200.000 de euro la semnătură şi un salariu lunar de 20.000 de euro.

„Văd că veștile circulă repede. Da, am fost în negocieri pentru Omrani ăsta, dar am decis să pun stop discuțiilor și să îi spun pas. Totul a început acum o lună, atunci când ne-a fost propus. De atunci am tot discutat. El avea și unele pretenții financiare destul de mari pentru nivelul salarial al echipei mele, a mai redus apoi din aceste pretenții, dar tot nu am de bătut palma.

Am stat și m-am gândit mai bine, iar sacrificiul financiar nu îmi oferea nicio garanție că o să îmi iasă cu Omrani, dar nici nu am vrut să dau vestiarul peste cap. Casap este cam ultimul transfer. Am lista full”, a declarat Valeriu Iftime pentru prosport.ro.