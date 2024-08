Florin Prunea, scos din sărite de declaraţiile lui Neil Lennon: "Îmi venea să sparg televizorul. Cum să spui aşa ceva?" - Antena Sport

Nu dau vina pe el pentru rezultatele care au fost, toți am avut vină. Când nu ai rezultate, jocul scade, jucătorii se gândesc de ce nu le iese. Se ajunge să nu mai joci fotbal, să joci doar la rezultat, cât de urât poți, doar ca să îți intri în formă. Dacă aveam vreo victorie, poate se schimba și jocul, dar nu s-a întâmplat.

Am vorbit de multe ori cu Lennon. Se pare că nu a ajutat cu nimic. Am avut o relație normală, de jucător-antrenor. Am încercat să-l ajut cu ce am putut, cum au făcut și ceilalți jucători”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit digisport.ro.