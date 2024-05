Florin Prunea, verdict despre corectitudinea meciului Hermannstadt - Poli Iași 0-1! Ce a spus despre șansele lui Dinamo - Antena Sport

Având în vedere că ieșenii aveau nevoie de o victorie pentru a se salva, dar și din cauza faptului că sibienii au avut o prestație slabă, Marius Măldărășanu a fost întrebat despre un posibil „blat” între cele două formații.

Acesta a răbufnit și a spus că fiecare om poate gândi ce dorește, însă a ținut să menționeze faptul că nu îl interesează nicio speculație cu privire la acest subiect.

”E normal să fim supărați. Cel mai supărat sunt pentru prestația din a doua repriză. E cea mai slabă repriză de când sunt aici, de trei ani. A fost execrabilă. De aia am mutat la pauză. Am considerat să introducem și al doilea atacant, dar a fost prea puțin. Nu aveam voie să pierdem acasă. Publicul ne-a taxat și e normal.

Este treaba fiecăruia să judece. Știm cum suntem ca oameni. Asta este dureros. Am avut un sezon bun pe teren propriu. Am sperat la play-off. Ne-am salvat de la retrogradare. Dacă eram cu cuțitul la os, poate jucam. Toată lumea poate să comenteze ce vrea. Am fost foarte slabi. Restul nu mă interesează. Nu mă interesează nicio speculație! Punct.

Astfel de meciuri te fac să te gândești departe. Suntem la cald, nu vreau să iau decizii aiurea. Te gândești la fel și fel de situații, de idei. Am contract, sunt aici. Vom vedea ce se întâmplă.”, a declarat Marius Măldărășanu, la digisport.ro.