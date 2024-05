„Nu mă interesează nicio speculație” Marius Măldărășanu a făcut scandal la interviu după Hermannstadt - Poli Iași 0-1! - Antena Sport

„Nu am de ce să vorbesc, să răspund la această întrebare, Rapid are antrenor, eu sunt aici, mai am un an de contract, sunt doar speculații, nu sunt genul de antrenor care să facă așa ceva, n-are rost să discutăm”, a declarat Marius Măldărăşanu, citat de gsp.ro.

De asemenea, Marius Măldărăşanu a oferit declaraţii şi despre înfrângerea suferită de Hermannstadt, cu Oţelul, declarându-se dezamăgit de rezultatul înregistrat de echipa sa.