Florin Răducioiu cere un jucător de la Hagi la echipa naţională la EURO 2024: "Trebuie convocat! A dovedit!" - Antena Sport

Reclamă

Louis Munteanu, exigent după ce a ratat o mulţime de ocazii cu Universitatea Craiova

Munteanu se bucură pentru cele 3 puncte, care duc echipa sa pe loc de play-off, dar încearcă să înţeleagă cum a putut rata de mai multe ori singur cu portarul Popescu.

„Un meci bun făcut din partea noastră, 3 puncte mari pentru noi, aveam nevoie. Am ratat foarte mult, sunt supărat pe mine. Din execuţii trăiam, am trăit toată viaţa din execuţii, nu ştiu ce s-a întâmplat în seara asta. (n.r.: despre golul victoriei pe care l-a marcat) Am lovit prost mingea, mă bucur că am marcat în cele din urmă.

Reclamă

3 puncte mari, mai avem 8 finale, trebuie să jucăm la fel cum am făcut-o în seara asta şi vom câştiga meci de meci. (n.r.: despre EURO) Doamne ajută să fiu acolo”, a declarat Louis Munteanu pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Farul 1-2

Reacţia lui Rivaldinho după ce a marcat un gol în victoria Farului cu Universitatea Craiova! Ce a spus despre Gică Hagi

Reacţia lui Rivaldinho după ce a marcat un gol în victoria Farului cu Universitatea Craiova a venit la interviurile de după meci. Atacantul brazilian din lotul campioanei, fiul marelui Rivaldo, a vorbit după partida cu oltenii patronați de Mihai Rotaru.

La finalul partidei, Rivaldinho s-a declarat fericit pentru faptul că Farul a obținut 3 puncte în deplasarea de la Craiova. De asemenea, acesta a vorbit și despre Gică Hagi și a spus că echipa ar câștiga toate meciurile dacă ar asculta mereu de „Rege”.

Reclamă 4 / 0/3

„Știm că trebuie să atacăm mai bine, trebuie să facem tranziția bine. Dacă facem tot ce spune mister putem câștiga orice meci. Eu pot să spun că pauza a fost benefică pentru noi, am lucrat foarte mult. Cred că s-a văzut asta azi pe teren. Am avut o dorință mult mai mare, am făcut un meci mare. Nu este ușor să vii și să câștigi la Craiova. Suntem foarte fericiți că am făcut asta. Mi-am propus să ajut Farul să câștige fiecare meci. Dorința mea este să câștigăm toate meciurile”, a spus Rivaldinho, potrivit primasport.ro.

Pe ce loc va termina CFR Cluj sezonul după aducerea lui Adi Mutu? 1 2 3 4-6 7-16 Vezi rezultatele Loading ... Loading ...