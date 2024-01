Reacţia lui Rivaldinho după ce a marcat un gol în victoria Farului cu Universitatea Craiova! Ce a spus despre Gică Hagi - Antena Sport

Reclamă

„Știm că trebuie să atacăm mai bine, trebuie să facem tranziția bine. Dacă facem tot ce spune mister putem câștiga orice meci. Eu pot să spun că pauza a fost benefică pentru noi, am lucrat foarte mult. Cred că s-a văzut asta azi pe teren. Am avut o dorință mult mai mare, am făcut un meci mare. Nu este ușor să vii și să câștigi la Craiova. Suntem foarte fericiți că am făcut asta.

Mi-am propus să ajut Farul să câștige fiecare meci. Dorința mea este să câștigăm toate meciurile”, a spus Rivaldinho, potrivit primasport.ro.

Ronaldo Deaconu: „Vreau să joc la EURO!”

Noul jucător al campioanei, Ronaldo Deaconu, a vorbit despre motivele pentru care a refuzat-o pe Dinamo, dar și ce vrea să realizeze la Farul Constanța. Mijlocașul din lotul lui Gică Hagi a dezvăluit faptul că principalul obiectiv, din punct de vedere personal, este convocarea la Campionatul European din Germania, care va avea loc în vara acestui an.

„Am câștigat 3 puncte foarte importante, și echipele din spatele nostru au câștigat în etapa asta. Eu zic că e un pas important, avem jucători buni și acasă, eu zic că avem un grup bun.

Am venit unde am fost dorit de toată lumea, eu zic că asta e cel mai important, să vii unde ești dorit. Ionel Dănciulescu a explicat foarte bine motivul pentru care nu am semnat cu Dinamo. Le urez baftă totuși, eu sper că se vor salva și că noi vom ajunge în play-off.

Antrenamentele cu domnul Hagi sunt foarte intense, vrea să dăm totul, este un profesionist. Mă bucur că mă antrenează și voi da tot ce pot ca să ajut Farul. Vreau să profit de șansa mea, vreau să joc pentru a merge la EURO. Cred că toți fotbaliștii vor da tot pentru a merge la EURO. Vreau să profit de șansa asta”, a spus și Ronaldo Deaconu, potrivit sursei citate anterior.

