Florin Tănase, despre faza penalty-ului cu Buzău: "M-a călcat!" Despre condiţii: "Eram copil când am jucat ultima dată aşa!" - Antena Sport

Florin Tănase, despre faza penalty-ului cu Buzău / Profimedia Images Florin Tănase a avut o primă despre faza penalty-ului cu Buzău. Atacantul campioanei României a spus că a fost călcat, iar arbitrul a acordat penalty. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ De asemenea, Florin Tănase a spus că era copil ultima dată când a jucat în asemenea condiţii. De asemenea, Tănase a avut un discurs mobilizator înaintea returului cu PAOK Salonic. Florin Tănase, despre faza penalty-ului cu Buzău „O seară bună pentru noi. M-a călcat picior şi s-a dat penalty. Suntem fericiţi pentru cele trei puncte, iar despre joc nu ai de ce să discuţi despre joc. E important că ne-am adaptat, suntem o echipă matură şi am luat cele trei puncte. Cea mai bună metodă de a juca pe un asemenea teren? Trebuie să fii concentrat, că mingea poate sări în diferite direcţii, iar cine se adaptează pe un asemenea teren câştigă. Eram copil ultima dată când am jucat aşa, în Liga 1 doar pe gheaţă am mai jucat. Dacă nu luam trei puncte, nu mai râdeam. Suntem bucuroşi că am revenit pe primul loc, iar acum gândul ne e la următorul meci. Noi oricum eram motivaţi, iar când eşti la Steaua (n.r. FCSB) mereu trebuie să câştigi. Sperăm cu PAOK să facem un nou meci mare şi împreună cu suporterii să ne bucurăm de o calificare istorică în optimi", a spus Florin Tănase la orangesport.ro.

Vali Creţu, după ce FCSB a ajuns pe primul loc în Liga 1: „Am pus piciorul când a trebuit!”

Vali Creţu l-a înlocuit pe Pantea, iar la final a vorbit despre faptul că FCSB a ajuns pe primul loc, dar şi despre returul cu PAOK.

„A fost destul de greu. Am intrat la egalitate la pauză, terenul nu ne-a avantajat. Sunt bucuros pentru aceste 3 puncte. Noi suntem destul de maturi, chiar nu ne gândeam dacă se joacă sau nu se joacă. Eram concentraţi doar să intrăm la meci. Am dat dovadă de caracter şi am pus piciorul când a trebuit. Era şi zăpadă destul de mare şi te încurcă. Traseele tale nu mergeau. Sezonul trecut am stat mult şi am ieşit campioni. Anul acesta suntem din nou acolo şi sper să ieşim din nou campion.

Mă bucur că am revenit la Buzău, trebuie să te bucuri de fotbal. Am avut atitudine şi asta contează. M-am simţit foarte fericit şi mândru că mă apreciază pentru munca mea. Aici am debutat în Liga 1 şi sper să rămână în Liga 1. E un meci greu, cu o echipă destul de bună. Noi suntem pregătiţi. Acesta este caracterul nostru că nu am cedat şi Dumnezeu ne-a ajutat să ieşim învingători de acolo. Presiunea va fi mult mai mari pentru că ei vor juca mult mai agresivi. Suntem pregătiţi şi cu siguranţă ne vom califica„, a spus Vali Creţu la digisport.ro.