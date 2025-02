Vali Creţu, după ce FCSB a ajuns pe primul loc în Liga 1: "Am pus piciorul când a trebuit!" Discurs războinic despre PAOK: "Ne vom califica" - Antena Sport

FCSB a câştigat la Buzău şi este noul lider al campionatului. Florin Tănase şi autogolul lui Turda au decis partida de la Buzău.

Vali Creţu l-a înlocuit pe Pantea, iar la final a vorbit despre faptul că FCSB a ajuns pe primul loc, dar şi despre returul cu PAOK.

Vali Creţu, după ce FCSB a ajuns pe primul loc în Liga 1

„A fost destul de greu. Am intrat la egalitate la pauză, terenul nu ne-a avantajat. Sunt bucuros pentru aceste 3 puncte. Noi suntem destul de maturi, chiar nu ne gândeam dacă se joacă sau nu se joacă. Eram concentraţi doar să intrăm la meci. Am dat dovadă de caracter şi am pus piciorul când a trebuit. Era şi zăpadă destul de mare şi te încurcă. Traseele tale nu mergeau. Sezonul trecut am stat mult şi am ieşit campioni. Anul acesta suntem din nou acolo şi sper să ieşim din nou campion.

Mă bucur că am revenit la Buzău, trebuie să te bucuri de fotbal. Am avut atitudine şi asta contează. M-am simţit foarte fericit şi mândru că mă apreciază pentru munca mea. Aici am debutat în Liga 1 şi sper să rămână în Liga 1. E un meci greu, cu o echipă destul de bună. Noi suntem pregătiţi. Acesta este caracterul nostru că nu am cedat şi Dumnezeu ne-a ajutat să ieşim învingători de acolo. Presiunea va fi mult mai mari pentru că ei vor juca mult mai agresivi. Suntem pregătiţi şi cu siguranţă ne vom califica„, a spus Vali Creţu la digisport.ro.

Gloria Buzău – FCSB 0-2. Campioana a urcat pe primul loc în Liga 1

Partida de la Buzău a început cu un sfert de oră mai târziu decât ora fixată iniţial, din cauza ninsorii abundente. Zăpada adunată pe terenul de joc a trebuit curăţată, pentru a permite celor două echipe să poată juca. Meciul a fost dominat de bucureşteni, care au marcat în repriza secundă. După câteva intervenţii salutare ale lui Lazar, Florin Tănase a fost faultat în careu şi s-a dictat lovitură de la 11 metri.