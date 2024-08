Fotbalistul din Liga 1 care voia să se transfere la FCSB! A fost pe lista lui Gigi Becali: „Mi-ar fi plăcut să joc la ei!” - Antena Sport

Mihai Popescu este fotbalistul din Liga 1 care voia să se transfere la FCSB. Fundașul de la Farul a fost pe lista lui Gigi Becali, însă în cele din urmă nu s-a mai produs mutarea.

La finalul sezonului trecut, Gigi Becali a declarat că îl dorește pe Mihai Popescu la FCSB. În cele din urmă, doar David Kiki a ajuns la formația campioană, de la echipă lui Gică Hagi, în această vară.

După ce FCSB s-a interesat de el, Mihai Popescu a dezvăluit că nu ar fi spus pas unui transfer la campioană, deși a evoluat la rivala Dinamo. Fundașul și-ar fi dorit să joace în competițiile europene, însă este bucuros și pentru faptul că a rămas la Farul.

„Au fost discuţii, am aflat din ce am vorbit cu mister (n.r. Gică Hagi). Am ales să rămân la Farul, pentru că am avut continuitate, mister mi-a dat şansa să joc. Şi după accidentare a avut încredere în mine. Îi mulţumesc şi, chiar dacă mai aveam contract un an, am ales să prelungesc, pentru că mă simt bine.

Da, am spus-o şi când a apărut în presă despre această ofertă. Sincer, la momentul respectiv nu ştiam detalii, dar aş fi mers (n.r. la FCSB), ţinând cont că echipele care tind să joace în Europa… FCSB este una dintre ele şi mi-ar fi plăcut să joc în continuare în Europa, cum am făcut-o şi cu Farul.