Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB. Motivul incredibil pentru care l-a scos din primul 11 - Antena Sport

Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB. Finanţatorul campioanei nu l-a iertat încă pe Mihai Lixandru după declaraţiile făcute înaintea duelului cu Sparta Praga. Astfel că mijlocaşul nu a prins decât 5 minute în Lask Linz – FCSB 1-1.

Lixandru avertiza că formaţia din Cehia îi este valoric superioară campioanei României. Asta l-a făcut pe Becali să nu-i mai mărească salariul mijlocaşului care acum câştigă 12.000 de euro pe lună. El a pierdut şi primul 11.

„Voiam să-i măresc lui Lixandru, dar nu mai… A dat o declaraţie înainte de meciul cu Sparta Praga şi mă uitam la televizor şi am văzut declaraţia lui. Am vrut să-l schimb atunci şi îmi pare rău că nu l-am schimbat, mai erau trei ore până la meci. Băi, nu mai joacă ăsta, dar nu mai avea… Nu poţi face asta.

A spus că prima şansă e a lor, sunt mai valoroşi decât noi. Băi, m-a enervat rău de tot, nu ştiam ce să mai fac. De asta nu mai joacă, că nu are valoare, nu a zis el că nu are valoare?

Când o să creadă că are valoare, atunci o să joace. Dacă el crede că nu avem valoare şi că Sparta e mai valoroasă şi are şansă acasă la noi, înseamnă că nu are bărbăţie, curaj. Când le prinde, atunci va juca. Îmi plăcea mult de el, mă întrebam dacă nu cumva îl depăşeşte valoric pe Şut, dar se ascunde de joc, nu mai înţeleg fotbalul”, a spus Becali, citat de primasport.ro.