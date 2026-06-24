Fotbalistul ofertat de FCSB şi-a decis viitorul

Unul dintre jucătorii care au reuşit să-l impresioneze pe Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB, nu va ajunge, momentan, la gruparea bucureşteană, asta chiar dacă au existat discuţii despre un transfer.
Remus Guţea a reuşit promovarea în Liga 1 alături de FC Voluntari şi a fost remarcat pentru evoluţiile sale, inclusiv de către cei de la FCSB, dar momentan transferul nu se va realiza.
Transferul lui Remus Guţea la FCSB, în impas
S-a vorbit intens în ultimele săptămâni de faptul că FCSB ar fi gata să ofere 700.000 de euro pentru a-l lua pe Remus Guţea de la FC Voluntari, dar acum tehnicianul echipei ilfovene, Florin Pîrvu, a lămurit care este situaţia fotbalistului său.
”Este adevărat că a existat un interes de la FCSB și știam că o să mă întrebați lucrul acesta. Într-o discuție cu conducerea clubului, am luat decizia ca Remus Guțea să continue alături de Voluntari și vom vedea în perioada următoare ce va fi.
Consider că Remus, în acest moment, are nevoie de Voluntari pentru următoarea perioadă. Este un jucător de real talent. Îi prevăd un viitor frumos, dar trebuie să rămână echilibrat și să-și facă datoria, în primul rând, la Voluntari, după care vom vedea ce va fi”, a spus Florin Pîrvu la plecarea celor de la FC Voluntari în catonament.
Remus Guţea, fan al celor de la FC Voluntari
La finalul returului din barajul de promovare cu Hermannstadt, Remus Guţea a surprins şi a declarat că este fan al celor de la FCSB, spunând totodată că vrea să evolueze contra lor pentru a-şi arăta calităţile.
”Mă bucur foarte mult că am reușit această promovare. A fost un meci foarte greu, ne-am concentrat și sunt bucuros că am reușit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru și ce am antrenat am jucat. Ne-a reușit și suntem bucuroși. (n.r. Cu ce adversar aștepți să joci?) Cu FCSB. (n.r. De ce?) Țin de mic cu FCSB și aștept să joc contra lor”, a spus Remus Guțea.
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