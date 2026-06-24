Home | Fotbal | Liga 1 | Fotbalistul ofertat de FCSB şi-a decis viitorul

Fotbalistul ofertat de FCSB şi-a decis viitorul

Mihai Alecu Publicat: 24 iunie 2026, 10:27

Comentarii
Fotbalistul ofertat de FCSB şi-a decis viitorul

Remus Guţea nu o să ajungă la FCSB. Foto: Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Unul dintre jucătorii care au reuşit să-l impresioneze pe Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB, nu va ajunge, momentan, la gruparea bucureşteană, asta chiar dacă au existat discuţii despre un transfer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Remus Guţea a reuşit promovarea în Liga 1 alături de FC Voluntari şi a fost remarcat pentru evoluţiile sale, inclusiv de către cei de la FCSB, dar momentan transferul nu se va realiza.

Transferul lui Remus Guţea la FCSB, în impas

S-a vorbit intens în ultimele săptămâni de faptul că FCSB ar fi gata să ofere 700.000 de euro pentru a-l lua pe Remus Guţea de la FC Voluntari, dar acum tehnicianul echipei ilfovene, Florin Pîrvu, a lămurit care este situaţia fotbalistului său.

”Este adevărat că a existat un interes de la FCSB și știam că o să mă întrebați lucrul acesta. Într-o discuție cu conducerea clubului, am luat decizia ca Remus Guțea să continue alături de Voluntari și vom vedea în perioada următoare ce va fi.

Consider că Remus, în acest moment, are nevoie de Voluntari pentru următoarea perioadă. Este un jucător de real talent. Îi prevăd un viitor frumos, dar trebuie să rămână echilibrat și să-și facă datoria, în primul rând, la Voluntari, după care vom vedea ce va fi”, a spus Florin Pîrvu la plecarea celor de la FC Voluntari în catonament.

Reclamă
Reclamă

Remus Guţea, fan al celor de la FC Voluntari

La finalul returului din barajul de promovare cu Hermannstadt, Remus Guţea a surprins şi a declarat că este fan al celor de la FCSB, spunând totodată că vrea să evolueze contra lor pentru a-şi arăta calităţile.

”Mă bucur foarte mult că am reușit această promovare. A fost un meci foarte greu, ne-am concentrat și sunt bucuros că am reușit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru și ce am antrenat am jucat. Ne-a reușit și suntem bucuroși. (n.r. Cu ce adversar aștepți să joci?) Cu FCSB. (n.r. De ce?) Țin de mic cu FCSB și aștept să joc contra lor”, a spus Remus Guțea.

Stațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftineStațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftine
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri la acest mondial între Messi şi Ronaldo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum arată azi blocul din Galaţi lovit de Rusia cu drona. Cele 2 victime s-au mutat definitiv în alt apartament
Observator
Cum arată azi blocul din Galaţi lovit de Rusia cu drona. Cele 2 victime s-au mutat definitiv în alt apartament
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de Universitatea Craiova
Fanatik.ro
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de Universitatea Craiova
10:00

Cine îl transferă pe Kevin Ciubotaru, fotbalist dorit și de Gigi Becali. Ofertă de la o echipă campioană!
9:57

“Here we go!”. Jucătorul dorit de Chivu la Inter şi de Chelsea a acceptat oferta
9:33

Investitorul din Liga 1, mesaj pentru Cristiano Ronaldo după spectacolul de la Cupa Mondială: “Fenomen!”
9:20

Titularul la care Daniel Pancu a renunțat. A fost lăsat să se transfere: “De ce îl mai țineam?”
9:01

Atletico Madrid o reclamă pe Barcelona la FIFA din cauza lui Julian Alvarez
8:55

Echipele calificate deja în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Programul complet al ultimei runde
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 2 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 3 VIDEOCristiano Ronaldo, replică pentru Lionel Messi! Record istoric în meciul cu Uzbekistan, LIVE pe AntenaPLAY 4 Denis Drăguş a decis dacă vine la FCSB: “Onorat” 5 FotoDiferenţa de vârstă dintre Lionel Messi şi soţia lui, Antonella. Povestea lor de dragoste, scenariu de film 6 Mihai Rotaru nu glumește! Cere 8 milioane de euro pentru fotbalistul Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere