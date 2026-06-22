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Gigi Becali ar putea da lovitura verii: condiţia pusă de Denis Drăguş pentru a semna cu FCSB

Viviana Moraru Publicat: 22 iunie 2026, 16:25

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Gigi Becali ar putea da lovitura verii: condiţia pusă de Denis Drăguş pentru a semna cu FCSB

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

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Gigi Becali e tot mai aproape de transferul verii la FCSB. Dumitru Dragomir, fostul şef de la LPF, a dezvăluit condiţia pusă de Denis Drăguş pentru a reveni în Liga 1 şi a semna cu formaţia roş-albastră.

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Gigi Becali a dezvăluit, recent, că a ajuns la o înţelegere cu Denis Drăguş, jucător care în această vară va reveni la echipa cu care are contract, Trabzonspor. Patronul de la FCSB a tranmis că mai rămâne ca turcii să-şi dea acordul pentru mutare.

Gigi Becali, tot mai aproape de transferul lui Denis Drăguş la FCSB

Dumitru Dragomir e convins că Denis Drăguş va ajunge la FCSB, în această vară. Fostul şef de la LPF a transmis că atacantul va încasa cel puţin un milion de euro pe sezon la formaţia lui Gigi Becali.

Dragomir ştie şi care a fost condiţia pusă de Drăguş, în înţelegerea cu Becali. Acesta consideră că atacantul nu va ajunge la FCSB dacă va primi o ofertă de două milioane de euro din străinătate.

“Îl ia pe Drăguș. Asta știu eu astăzi (n.r. luni). Eu așa știu că azi îl ia pe Drăguș, mâine nu știu cum va fi. Azi, Drăguș vine la FCSB. (n.r. – Drăguș are 1,55 milioane pe an) Un milion de euro îi dă și Gigi lui Drăguș în România. Numai dacă Drăguș găsește în altă parte să ia 2 milioane, doar așa nu vine. Nu știu dacă i-a dat cuvântul. A promite nu costă niciun ban”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

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Anunţul agentului lui Denis Drăguş despre transferul la FCSB

Agentul atacantului de 26 de ani cotat la 2 milioane de euro, Enrico Sposato, susţine că nu se pune problema unui transfer la FCSB şi că Drăguş e cu gândul doar la Trabzonspor.

“Denis este concentrat pe noul sezon alături de Trabzonspor. Are un mare respect pentru club și este extrem de motivat să confirme. Este firesc ca Denis să fie mândru și onorat când aude că este dorit de patronul unui club precum FCSB.

Apreciem sincer ceea ce a declarat domnul Becali. Faptul că este asociat cu FCSB reprezintă ceva ce orice jucător român ar privi cu mândrie. Scopul său este să continue să se dezvolte la cel mai înalt nivel posibil. Pentru asta trebuie multă răbdare, muncă și perseverență.

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În acest moment, însă, atenția lui Denis rămâne îndreptată către Trabzonspor și sezonul care urmează. Vrea să facă meciuri bune și să demonstreze ce fotbalist de clasă este”, a spus Enrico Sposato, pentru digisport.ro.

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