Gabi Balint l-a ironizat pe Elias Charalambous după ce a aflat ce a spus cipriotul la conferinţa de presă! Referirea la Becali - Antena Sport

Gigi Becali a auzit ce a spus Dawa şi a reacţionat imediat: „Poate a uitat”

Gigi Becali a auzit ce a spus Joyskim Dawa legat de contractul său şi a reacţionat imediat. Patronul FCSB-ului a precizat că poate prelungi înţelegerea fundaşului camerunez pentru încă 3 ani.

Contractul lui Dawa cu „roş-albaştrii” expiră în vară, dar FCSB are opţiune de prelungire pentru alţi 3 ani.

„Dawa are contract până în… Bine, dacă are până în vară, vedem ce va fi. A zis şi el aşa, poate a uitat cât mai are contract.

Tată, mai are încă trei- patru ani contract. El are declaraţie, eu spun că mai are trei ani şi jumătate de contract. Mai are trei ani din vară”, a declarat Gigi Becali pentru orangesport.ro.