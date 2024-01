Gigi Becali a auzit ce a spus Dawa şi a reacţionat imediat: "Poate a uitat" - Antena Sport

Reclamă

Tată, mai are încă trei- patru ani contract. El are declaraţie, eu spun că mai are trei ani şi jumătate de contract. Mai are trei ani din vară”, a declarat Gigi Becali pentru orangesport.ro.

Dawa a recunoscut că i-ar plăcea să fie transferat de la FCSB la o altă echipă, dintr-un campionat mai valoros.

Reclamă

„Asta e ţinta mea. Să joc mai bine, să ajung într-o ligă mai bună, iar România e un pas foarte bun în acest drum.

(n.r.- despre un transfer) Dacă am posibilitatea, de ce nu? Dar acum mă concentrez asupra a ceea ce am de făcut la FCSB. Sunt bine, am contract până la finalul verii, apoi am opţiune de prelungire pentru încă trei ani, dar pentru moment sunt bine.

Sunt concentrat sută la sută pentru acest sezon şi apoi mai vedem ce se întâmplă”, a declarat Joyskim Dawa.

Reclamă 4 / 0/3

Gigi Becali, reacţie fermă după ce un jucător de la FCSB îşi forţează plecarea: „Nu sunt paznicul lui!” Gigi Becali a oferit o reacţie fermă, după ce un jucător de la FCSB îşi forţează plecarea, în această iarnă. Ianis Stoica a luat decizia de a nu se mai prezenta la antrenamentele celor de la U Cluj, formaţie la care a fost împrumutat de roş-albaştri, dorind să schimbe echipa în această perioadă de mercato. Patronul de la FCSB a transmis un mesaj ferm, despre situaţia tânărului jucător. Ianis Stoica a fost împrumutat de FCSB la U Cluj, în iarna anului trecut. Împrumutul jucătorului de 21 de ani va expira la finalul sezonului. Ianis Stoica îşi forţează plecarea de la U Cluj. În cantonamentul de iarnă al clujenilor, atacantul a primit o ofertă de la Hapoel Beer Sheva, iar la momentul respectiv, a decis să rămână la echipă. Situaţia s-a schimbat însă, iar Ianis Stoica s-a răzgândit. Jucătorul de 21 de ani nu s-a mai prezentat la antrenamentele lui Ioan Ovidiu Sabău, dorind să plece la formaţia din Israel. Gigi Becali a fost întrebat despre situaţia lui Ianis Stoica, şi a oferit un răspuns categoric. Acesta a transmis că este dispus să renunţe la serviciile atacantului, iar dacă va primi o ofertă bună în schimbul său, le va acorda şi celor de la U Cluj un procent din transferul acestuia. „Tată, eu nu sunt paznicul lui Ianis Stoica și nu știu eu ce a făcut el pe la antrenamentele lui U Cluj. Că s-a dus, că nu s-a dus, e treaba lor. Eu le-am zis clar că dacă am o ofertă pentru Ianis, atunci le dau și lor 10 la sută. Vreau să fie mulțumită toată lumea. Dar, hai că nu mă apuc acum să vorbesc de ce s-ar putea întâmpla, că nu vreau să mă trageți voi de limbă”, a declarat Gigi Becali, conform prosport.ro. Reclamă

Pe ce loc va termina CFR Cluj sezonul după aducerea lui Adi Mutu? 1 2 3 4-6 7-16 Vezi rezultatele Loading ... Loading ...