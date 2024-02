Gestul uriaş făcut de Mircea Lucescu, după ce Dinamo a învins-o pe Farul! Ce a făcut "Il Luce" - Antena Sport

„Victoria e meritată de jucători, dar și de suporteri, care ne-au dat energie. Sunt mândru de jucători și de suporteri. Am jucat foarte bine tactic, în meciurile precedente am avut câteva minute bune, dar astăzi am demonstrat că am fost mai buni. Am putut vedea multe lucruri bune în jocul lui Dinamo.

Pot să înțeleg că unii jucători nu sunt la cel mai bun nivel, dar mă aștept să joace din ce în ce mai bine. Nu e despre bonusuri, cât e despre mândrie. Am spus-o de multe ori, este un club special Dinamo și merită mai multă energie.

A fost o perioadă destul de grea și, deocamdată, nu am câștigat nimic. Știam că vin la Dinamo și am încercat să ajut cât pot de mult„, a spus Zeljko Kopic la digisport.ro.