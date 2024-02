Discursul lui Zeljko Kopic, după Farul - Dinamo 0-2: "Sunt mândru de jucători şi de suporteri!" - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zeljko Kopic e de părere că Dinamo mai are mult până să ajungă să se salveze de la retrogradare. Chiar dacă a câştigat, Dinamo a rămas ultima în Liga 1, la egalitate de puncte cu FC Botoşani.

Discursul lui Zeljko Kopic, după Farul – Dinamo 0-2

„Victoria e meritată de jucători, dar și de suporteri, care ne-au dat energie. Sunt mândru de jucători și de suporteri. Am jucat foarte bine tactic, în meciurile precedente am avut câteva minute bune, dar astăzi am demonstrat că am fost mai buni. Am putut vedea multe lucruri bune în jocul lui Dinamo.