Giani Kiriţă, avertisment pentru Dinamo înaintea barajului cu Csikszereda: "La ei o să fie foarte greu, nu va fi ușor!" - Antena Sport

Giani Kiriţă a lansat avertisment pentru Dinamo înaintea barajului cu Csikszereda. Kiriţă a spus că elevii cu Kopic trebuie să trateze partida ca pe un adevărat derby pentru a nu avea parte de surprize neplăcute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giani Kiriţă e de părere că Csikszereda poate pune probleme şi ar putea să o trimită pe Dinamo, pentru a doua oară în istorie, în Liga 2. Prima manşă se va juca la Bucureşti.

Giani Kiriţă, avertisment pentru Dinamo înaintea barajului cu Csikszereda

„Avem avantaje mari, nu poți să spui că nu avem. Dar și atunci cu U Cluj, când am retrogradat, la fel s-a vorbit. Că nu are cum Dinamo să retrogradeze datorită frăției dintre cele două galerii și până la urmă am retrogradat.