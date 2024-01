Gică Hagi a dezvăluit adevăratul motiv pentru care l-a vândut pe Marian Aioani la Rapid: "Noi voiam să luăm mult mai mulți bani" - Antena Sport

Reclamă

„Legat de plecarea unor anumitor jucători… cred că nu este primul portar pe care l-am vândut de când suntem. Am fost foarte mulțumiți de Marian, ne-a ajutat foarte mult. Practic am avut dreptate când am zis despre el că am luat un portar foarte bun, care este foarte talentat. Am ieșit campioni cu el.

Fiecare jucător își dorește să îi fie mai bine, noi avem limitele noastre pe care le știți cu toții. Sunt legate de bani, de puterea pe care o poți avea ca să plătești jucători foarte valoroși. La un moment dat, orice jucător își dorește să câștige mai mulți bani.

Dacă asta a fost cererea, noi nu am avut altceva. Piața îți dă valoarea și prețul care există. Chiar dacă noi voiam să luăm mult mai mulți bani, practic e cea mai bună ofertă care a fost pe piață. De acolo, bineînțeles că i-am dat curs. Marian a făcut sezoane foarte bune la noi, am ieșit campioni și probabil are nevoie de o altă provocare, ceva mai bun, mai puternic„, a declarat Gică Hagi la conferința de presă.

Întrebat dacă va mai transfera vreun portar, „Regele” a avut un răspuns care nu lasă semne de îndoială. Alexandru Buzbuchi trebuie sî îl facă uitat pe Aioani.

„Experiența o are Buzbuchi. Deci încredere totală în el. Ne-a arătat-o, îl știm. Un jucător care debutează la 19 ani în Liga 1 cum să nu poată să joace la 30 de ani? E de un an cu noi. A venit, a fost înțelegător, cred că este un portar foarte bun. Ne cunoaștem și să facă foarte bine„, a precizat managerul tehnic al Farului.

Aioani ar urma să încaseze un salariu lunar de 12.000 de euro. Este mai mare decât cel pe care îl încasa Horaţiu Moldovan (10.000 de euro), vândut de Rapid la Atletico Madrid. Gică Hagi, criticat după transferul lui Marian Aioani la Rapid Suma plătită de rapidişti a ridicat semne de întrebare, iar Gică Craioveanu consideră că Farul a greşit când l-a cedat pe Aioani la un adversar din campionat, fiind de părere că o astfel de mutare îi scade din valoare clubului de la malul mării. „Pentru Rapid este o mutare foarte bună, este un portar care are experiență și care mi-a plăcut foarte mult. Este un portar bun, cu personalitate, iar pentru Rapid este o achiziție enormă. Dar Farul nu înțeleg cum l-a lăsat să plece, ținând cont că trage la play-off și la cupele europene. Este greu să ții un jucător care vrea să plece la un club poate mai mare pe un salariu mai mare. Să te desprinzi în așa scurt timp de jucători importanți, ție ca și club îți scade valoarea. Eu n-aș fi vândut, mai ales la un adversar direct. Eu cred că e clubul (n.r. Farul) care a vândut cel mai mult în ultimul an și pe cei mai mulți bani. Cred că e pasul corect pentru Aioani. Sper ca Rapid să fie în lupta pentru titlu, ca să fie campionatul frumos”, a declarat Gică Craioveanu, la digisport.ro.

