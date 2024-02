Gică Hagi a recunoscut după Sepsi - Farul 0-1: "Am avut noroc, chiar dacă am avut şi noi ocazii!" - Antena Sport

Gică Hagi a recunoscut după Sepsi – Farul 0-1 că echipa sa a avut noroc

Hagi a lăudat jocul celor din Sfântul Gheorghe Gică Hagi a recunoscut după Sepsi – Farul 0-1 că echipa sa a avut noroc. Hagi a lăudat jocul celor din Sfântul Gheorghe şi a spus că se aştepta ca meciul să fie unul dificil.

Farul a depăşit UNiversitatea Craiova în clasament şi a ajuns pe locul 4 în Liga 1, cu 40 de puncte. Hagi se va duela cu Dorinel Munteanu etapa viitoare.

„Ştiam că întâlnim o echipă bună, care joacă fotbal. Am avut momentele noastre în echipa a doua. Eu cred că Sepsi a făcut un meci bun. Aşa sunt toate meciurile, când eşti aproape şi toată lumea luptă, sunt meciuri bune. Astăzi am avut noroc, cu toate că am avut şi noi ocazii.