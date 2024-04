Gigi Becali pregăteşte transferurile lui Denis Alibec şi Louis Munteanu la FCSB: "Am luat legătura, dar am ţinut secret!" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat 5 transferuri la FCSB

Anunţul de ultimă oră al patronului de la FCSB Gigi Becali pregăteşte transferurile lui Denis Alibec şi Louis Munteanu la FCSB. Echipa lui Charalambous a câştigat cu 2-0 derby-ul cu Universitatea Craiova şi s-a distanţat la 10 puncte în fruntea clasamentului, cu 7 etape înainte de final. Florinel Coman a marcat un gol din lovitură liberă şi a provocat şi un autogol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a avut o primă reacţie după ce FCSB s-a distanţat la 10 puncte în fruntea clasamentului. Patronul de la FCSB a anunţat 5 transferuri. Denis Alibec şi Louis Munteanu sunt principalele ţinte făcute de Gigi Becali.

Gigi Becali pregăteşte transferurile lui Denis Alibec şi Louis Munteanu la FCSB

„Munteanu e un jucător care mă interesează! Louis ne interesează, am și luat legătura, chiar am luat, de mult! Am ținut secret. Eu chiar am luat legătura, în mod sigur!