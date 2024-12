Jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali, după Oţelul - FCSB 1-4: "Am fost inspirat" - Antena Sport

Gigi Becali l-a lăudat pe Daniel Bîrligea, care a reuşit o „dublă” în meciul Oţelul – FCSB 1-4. Bîrligea a ajuns la 9 reuşite în Liga 1 şi în acest moment este golgheterul campionatului. El i-a depăşit pe Astrit Selmani şi Alex Mitriţă, care au 8 goluri în acest sezon.

Gigi Becali a spus că a fost inspirat atunci când l-a transferat pe Bîrligea de la CFR Cluj. Patronul roş-albaştrilor a plătit 2 milioane de euro pentru a-l achiziţiona pe atacant de la echipa lui Neluţu Varga. Varga a păstrat 15% dintr-un viitor transfer al lui Bîrligea. Totodată, sunt incluse în contractul de transfer mai multe bonusuri.

Gigi Becali, după ce Daniel Bîrligea a reuşit o „dublă” cu Oţelul: „Mama lui i-a făcut contract cu poarta”

„Bîrligea a dat două goluri venite de nicăieri. Cred că mama lui i-a făcut contract cu poarta, când l-a născut. Nu că a marcat, a făcut-o lejer. Cred că am fost inspirat în vară. Câte goluri are Bîrligea, câte are Louis Munteanu? Nu e comparație. Nu contest că Louis e un jucător tehnic și valoros, doar că e diferență mare”, a spus Gigi Becali pentru gsp.ro.

Daniel Bîrligea a marcat în minutele 9 şi 48 ale partidei de la Galaţi. Atacantul roş-albaştrilor a deschis scorul în minutul 9. El a reluat cu latul o centrare trimisă de Marius Ştefănescu din corner. Bîrligea a plasat lângă bară balonul, fără nicio şansă ca portarul Dur Bozoancă să intervină.

Ulterior, în minutul 48, Bîrligea a înscris după ce a finalizat la colţul scurt o acţiune pe care a luat-o pe cont propriu. Cu „dubla” din meciul cu Oţelul, Bîrligea a preluat titlul de golgheter al Ligii 1 de la Selmani şi Mitriţă.