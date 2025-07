Ștefan Târnovanu, prima reacție după FCSB - Hermannstadt 1-1: "E singurul lucru pozitiv" - Antena Sport

Ștefan Târnovanu a oferit prima reacție după FCSB – Hermannstadt 1-1. Portarul campioanei a spus și care a fost singurul lucru pozitiv de la partida de pe stadionul Steaua.

FCSB a fost condusă în a doua repriză de elevii lui Marius Măldărășanu. Alexandru Stoian a salvat-o pe campioană în prelungirile partidei, reușind să îl învingă pe Căbuz cu o lovitură de cap.

Meciul Inter Club d’Escaldes – FCSB e în direct marţi, 15 iulie, de la ora 21:30, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Ce a spus Ștefan Târnovanu după FCSB – Hermannstadt 1-1

Portarul celor de la FCSB și-a reproșat că nu a reușit să respingă mingea la golul marcat de cei de la Hermannstadt. Totuși, acesta s-a declarat mulțumit de faptul că formația sa a obținut un punct.

“Singurul lucru pozitiv din seara aceasta e că nu am pierdut. Am reușit să egalăm, cu toate că acel gol al lor a venit din nimic. Sunt supărat că nu am putut să fac puțin mai mult. Am reușit să ajung la ea, dar nu suficient cât să o scot.

Cu siguranță, ne dorim să fim în Champions League, dar e început de sezon. Încă trebuie să ne obișnuim cu meciurile. Nu am făcut cel mai bun meci astăzi, cred că încet încet ne vom intra în ritm”, a spus Ștefan Târnovanu, la primasport.ro.