Amanda Anisimova, după înfrângerea usturătoare din finala de la Wimbledon: "Am fost puţin paralizată nervos" - Antena Sport

Mulțumesc tuturor celor care fac acest turneu unic pentru că nu mai există un turneu ca acesta. Întotdeauna când am intrat aici pe Terenul Central am simțit o presiune imensă. Anul acesta am reușit să mă bucur, să mă simt confortabil aici și, de asemenea, mulțumesc staffului și organizatorilor.

Nu în ultimul rând, vă mulțumesc vouă, spectatorilor, că ați venit aici, că sunteți parte din această competiție uluitoare. Este incredibil, o să mă bucur la maxim de aceste momente și sper ca voi să vă bucurați și de finala băieților de duminică. Ne vedem la anul”, a declarat Iga Swiatek, potrivit eurosport.ro.