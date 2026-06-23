Gigi Becali a ratat transferul puștiului-minune care a promovat în Liga 1: „Îi prevăd un viitor frumos”

FCSB nu are parte de o campanie de transferuri așa cum și-ar fi dorit, asta după ce mutarea lui Anderson Ceara a picat din cauze medicale. Nu este singurul transfer pe care gruparea roș-albastră l-a ratat.
Florin Pîrvu, actualul antrenor al celor de la FC Voluntari, a transmis că Remus Guțea va rămâne sub comanda sa și din sezonul următor, după ce a promovat alături de formația ilfoveană în Liga 1.
Remus Guțea nu vine la FCSB
Remus Guțea este dorit cu insistență de FCSB, dar se pare că transferul puștiului-minune de la FC Voluntari rămâne, pentru moment, doar un vis pentru formația antrenată de Marius Baciu.
Antrenorul ilfovenilor a transmis că oficialii clubului au luat decizia ca jucătorul să rămână și din sezonul următor sub comanda sa, în ciuda șansei pe care acesta o poate avea.
„Este adevărat că a existat un interes de la FCSB și știam că o să mă întrebați lucrul acesta. Într-o discuție cu conducerea clubului, am luat decizia ca Remus Guțea să continue alături de Voluntari și vom vedea în perioada următoare ce va fi. Consider că Remus, în acest moment, are nevoie de Voluntari pentru următoarea perioadă.
Este un jucător de real talent. Îi prevăd un viitor frumos, dar trebuie să rămână echilibrat și să-și facă datoria, în primul rând, la Voluntari, după care vom vedea ce va fi”, a declarat Florin Pîrvu, potrivit sport.ro.
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