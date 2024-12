Gigi Becali anunţă că are o nouă "perlă" la FCSB. A avut nevoie de ajutor ca sa îi pronunțe numele: "Are ceva din Lionel Messi" - Antena Sport

Gigi Becali anunţă că are o nouă „perlă” la FCSB. A avut nevoie de ajutor ca sa îi pronunțe numele: „Are ceva din Lionel Messi”

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images Gigi Becali a dezvăluit că are o nouă „perlă" la FCSB. Patronul campioanei României a precizat că el va fi noul titular, dar a avut dificultăţi în momentul în care a încercat să îi pronunţe numele. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mijlocaşul de 17 ani, Mihai Toma, l-a convins pe Becali. El a intrat în a doua repriză a meciului Oţelul – FCSB, scor 1-4, şi i-o oferit imediat un assist lui Daniel Bîrligea. Gigi Becali anunţă că are o nouă „perlă" de la FCSB Totuşi, finanţatorul roş-albaştrilor l-a încurcat cu un alt jucător de 17 ani. Este vorba despre David Popa, cel care a fost împrumutat de FCSB la Poli Iaşi. „Stai să vezi că de acum încolo David va fi titularul! David Popa va fi titular, nu va mai fi Musi (n.r. Andrei Vochin: Care David Popa? David Popa este împrumutat de către dumneavoastră la Poli Iași. Vă referiți probabil la Toma). Da, la Toma. El va fi titular, gata. (n.r ce v-a plăcut, ce v-a încântat așa?) Are o iuțime aparte și reușește și să recupereze. Deși nu este foarte puternic, înalt, fizic, el din iuțeala lui reușește să fure mingea.

Are luciditate în joc, când e mingea la el nu o pierde. De ce? El are o mișcare a corpului înșelătoare, are ceva din Lionel Messi! Bine, nu comparăm.. păstrăm proporțiile. Tu crezi că dă pase, dar el face o fentă și driblează 3 adversari dintr-o dată„, a declarat Gigi Becali la fanatik.ro.

Mihai Toma a jucat, în total, 55 de minute în această ediţie de campionat. El a debutat în Liga 1 tot într-un meci cu Oţelul, în urmă cu un an.

Juri Cisotti, primul transfer pe care îl pregăteşte Gigi Becali

Gigi Becali a anunţat că va aduce doi jucători la FCSB în perioada de mercato de iarnă, un mijlocaş şi un atacant. Chiar dacă nu a specificat numele celor doi fotbalişti, mijlocaşul în cauză ar fi Juri Cisotti, „creierul” Oţelului Galaţi.

Conform prosport.ro, Cisotti este primul pe lista lui Becali, acolo unde a mai fost şi în primăvara acestui an, fără ca negocierile însă să ajungă în faze avansate. Jucătorul de 31 de ani cotat la 700.000 de euro l-a impresionat pe patron cu evoluţiile din această stagiune. Un alt mare avantaj al jucătorului cu un gol şi două assist-uri în acest sezon de Liga 1 este părerea bună pe care Mihai Stoica o are despre el. Oficialul campioanei a vorbit în mai multe rânduri la superlativ despre fotbalistul lui Dorinel Munteanu. „Cisotti este la ora actuală poate cel mai în formă mijlocaș box to box din campionatul nostru. Eu nu țin minte un meci slab făcut de Cisotti sau un meci fără realizări, fără gol marcat sau fără pasă de gol. Este un exemplu, pentru că Cisotti a venit de nicăieri, a venit în Liga a 3-a la Galați. Acum 3 ani era la Divizia C în România, care nu are corespondență în fotbalul italian, nu se joacă fotbal în Liga 3. Nu era în Serie C. Și acum joacă… Să vii cu un asemenea bagaj de cunoștințe… ăsta este numai meritul lui Dorinel Munteanu", a declarat Meme Stoica, la sfârşitul lunii august.

