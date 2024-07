Gigi Becali, avertisment teribil pentru Vlad Chiricheş. Ultimatum la FCSB: "Dacă se întâmplă, nu mai joacă! Ne vrăjim între noi?" - Antena Sport

„Jocul l-am început bine, am avut câteva ocazii bune. După a venit pasa aia a mea mai moale, îmi asum această înfrângere. Toate lucrurile mai rele au plecat de la faza aceea. Am primit gol, nu am reuşit să mai facem un joc bun.

Mi-e foarte greu să vorbesc despre ceilalţi, pasa mea a fost cam moale. Mi-e greu să-ţi răspund, să spun un motiv pentru care nu am reuşit să obţinem o victorie. Am fi putut să înscriem, păcat că nu am făcut-o. După, jocul a fost mai apăsător pentru noi.

Am discutat în vestiar, dacă nu aveam încredere că putem să întoarcem scorul, nu avea rost să ieşim de la vestiare. După a venit şi golul doi, o execuţie extraordinară şi ne-a fost şi mai greu.

Foarte probabil, cumva în subconştientul nostru, toată lumea vorbeşte de meciul cu Maccabi, şi probabil nu ne-a făcut bine asta. Se simţea în aer că nu era un meci atât de important, rezultatul arată asta. Ne-am prezentat lamentabil.

(N.r. Despre criticile lui Gigi Becali) Probabil, câteodată, jocul meu pare zeflemist, poate crede că joc la mişto, dar îmi doresc. Felul meu de a juca e să contruiesc din apărare, să ducem cât mai uşor mingea spre atacanţi. Poate nu e ce vrea patronul, dar sper ca în următoaree jocuri să fie mai bine şi să câştigăm”, a declarat Vlad Chiricheş.