Vlad Chiricheş i-a răspuns lui Gigi Becali, după FCSB - Oţelul 0-2: "Crede că joc la mişto! Poate nu e ce vrea patronul mereu!" - Antena Sport

Vlad Chiricheş i-a răspuns lui Gigi Becali, după ce a fost criticat, ca urmare a greşelilor comise în înfrângerea suferită de FCSB cu Oţelul, scor 0-2. Fundaşul şi-a asumat eşecul şi i-a transmis un mesaj latifundiarului din Pipera.

Vlad Chiricheş a greşit la primul gol marcat de Oţelul. FCSB a rămas fără victorie în Liga 1, în acest sezon, iar în următorul meci se va duela cu Maccabi Tel Aviv, pentru calificarea în turul trei preliminar din Champions League. Partida va fi miercuri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Vlad Chiricheş i-a răspuns lui Gigi Becali, după FCSB – Oţelul 0-2

Vlad Chiricheş a transmis că jocul său pare „zeflemist” însă el îşi doreşte să înceapă construcţia încă de la nivelul fundaşilor. Acesta şi-a recunoscut greşeală, mărturisind că echipa a fost cu gândul la duelul cu Maccabi Tel Aviv.

„Jocul l-am început bine, am avut câteva ocazii bune. După a venit pasa aia a mea mai moale, îmi asum această înfrângere. Toate lucrurile mai rele au plecat de la faza aceea. Am primit gol, nu am reuşit să mai facem un joc bun.

Mi-e foarte greu să vorbesc despre ceilalţi, pasa mea a fost cam moale. Mi-e greu să-ţi răspund, să spun un motiv pentru care nu am reuşit să obţinem o victorie. Am fi putut să înscriem, păcat că nu am făcut-o. După, jocul a fost mai apăsător pentru noi.