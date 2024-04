Gigi Becali îl va îmbogăţi pe Elias Charalambous! Ce primă va lua cipriotul, dacă FCSB va ajunge în Liga Campionilor - Antena Sport

Reclamă

„Charalambous este antrenorul care pleacă atunci când vrea el. Dacă ne calificăm în Liga Campionilor, îi fac salariul de 5 ori mai mare şi îi dau şi câteva sute de mii ca primă, nu ce are contract”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

În acest moment, Elias Charalambous are unul dintre cele mai mici salarii din Liga 1, el câştigând 5000 de euro pe lună la FCSB. Atunci când a ajuns la echipa lui Gigi Becali, el câştiga 10.000 de euro, dar a acceptat să îi fie redus salariul, după ce formaţia roş-albastră a pierdut titlul în faţa celor de la Farul.

Gigi Becali, prima reacţie după ce a fost făcut praf de Victor Piţurcă

Gigi Becali a avut prima reacţie după ce a fost făcut praf de Victor Piţurcă. Gigi Becali a spus că nu a susţinut niciodată că se pricepe la sport şi la fotbal. Becali a spus că vrea să ducă echipa şi în grupele Ligii Campionilor ca să îi închidă gura fostului selecţioner.

„Eu am nişte principii de viaţă, nu am zis că mă pricep. Cine vrea, poate să spună şi să aibă dreptate. Principiile mele sunt ale mele şi le aplic eu. Eu nu sunt stăpân de omanei, ci pe afacerea mea. Asta spun eu. Eu îţi dau salariu, faci ce spun eu. Eu sunt stăpân de business-ul meu. Acolo stăpânesc eu la FCSB. Când vii la mine, ştii ce faci. Eu respect salariul şi contractul, am demonstrat-o. Tu faci ce spun eu. M-am dus eu să fac antrenamente? Eu fac ca să nu intru în faliment ca Dinamo şi Rapid, atunci eu îmi arog nişte stăpâniri ale mele.

Toţi au intrat în faliment. Dacă nu a intrat în faliment, ce au câştigat. Am avut ofertă 50 de milioane, eu care nu mă pricep la fotbal. Când eşti la mine, 90 de minute cât eşti la mine eu stăpânesc. Dacă o duc eu în Liga Campionilor, Piţurcă ce o să mai zică? Vezi mă de tine şi de familia ta. E ruşinos, ai o vârstă. Nu e frumos să facă ironii cu mine. Eu asta vreau să fac pentru că nu vreau să mă bat la retrogradare. Eu vreau să iau 50 de milioane şi să pierd cu 25-0 (n.r. – ironic). Eu nu vreau să mai iau 10 goluri, dar nu ai văzut cum joacă Real Madrid cu City”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

