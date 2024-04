Gigi Becali, prima reacţie după ce a fost făcut praf de Victor Piţurcă: "E ruşinos! Vezi, mă, de tine şi de familia ta!" - Antena Sport

Gigi Becali a avut o primă reacţie după ce a fost făcut praf de Victor Piţurcă

Gigi Becali a spus că nu a susţinut niciodată că se pricepe la sport şi la fotbal Gigi Becali a avut prima reacţie după ce a fost făcut praf de Victor Piţurcă. Gigi Becali a spus că nu a susţinut niciodată că se pricepe la sport şi la fotbal. Becali a spus că vrea să ducă echipa şi în grupele Ligii Campionilor ca să îi închidă gura fostului selecţioner.

Gigi Becali a spus că se implică la echipă pentru a putea a avea grijă de afacerea lui. Patronul de la FCSB a spus că cei care acceptă să lucreze la echipă ştiu şi condiţiile.

„Eu am nişte principii de viaţă, nu am zis că mă pricep. Cine vrea, poate să spună şi să aibă dreptate. Principiile mele sunt ale mele şi le aplic eu. Eu nu sunt stăpân de omanei, ci pe afacerea mea. Asta spun eu. Eu îţi dau salariu, faci ce spun eu. Eu sunt stăpân de business-ul meu. Acolo stăpânesc eu la FCSB. Când vii la mine, ştii ce faci. Eu respect salariul şi contractul, am demonstrat-o. Tu faci ce spun eu. M-am dus eu să fac antrenamente? Eu fac ca să nu intru în faliment ca Dinamo şi Rapid, atunci eu îmi arog nişte stăpâniri ale mele. Toţi au intrat în faliment.