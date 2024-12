Gigi Becali începe asaltul pentru transferul bombă al lui Louis Munteanu la FCSB! Anunţul făcut: "Îl sun pe Neluţu Varga!" - Antena Sport

Da, la Toma. El va fi titular, gata. (n.r ce v-a plăcut, ce v-a încântat așa?) Are o iuțime aparte și reușește și să recupereze. Deși nu este foarte puternic, înalt, fizic, el din iuțeala lui reușește să fure mingea.

Are luciditate în joc, când e mingea la el nu o pierde. De ce? El are o mișcare a corpului înșelătoare, are ceva din Lionel Messi! Bine, nu comparăm.. păstrăm proporțiile. Tu crezi că dă pase, dar el face o fentă și driblează 3 adversari dintr-o dată„, a declarat Gigi Becali la fanatik.ro.