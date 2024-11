Gigi Becali l-a dat de gol pe Dan Şucu. Lovitura pregătită de Rapid pe piaţa transferurilor: "Am informaţia! Şi eu îl voiam" - Antena Sport

Gigi Becali ştie care va fi următorul transfer făcut de Dan Şucu la Rapid. Internaţionalul român este dorit cu orice preţ de Mircea Şumudică şi ar putea ajunge chiar în această iarnă în Giuleşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB-ului a dezvăluit că are informaţii precise că Denis Drăguş ar putea ajunge la Rapid. Chiar dacă în această vară Trabzonspor a plătit 1.7 milioane de euro pentru a-l transfera de la Standard Liege, atacantul nu a confirmat şi e pe picior de plecare.

Gigi Becali l-a dat de gol pe Dan Şucu şi a anunţat că Denis Drăguş poate ajunge la Rapid

Un gol şi o pasă decisivă a reuşit Drăguş în 16 meciuri pentru Trabzonspor. Marius Şumudică are o relaţie excelentă cu fotbalistul de 25 de ani şi insistă la Dan Şucu pentru a începe negocierile cu turcii.

Şi Becali l-a avut pe lista de transferuri la FCSB, dar a ales să nu îi facă concurenţă patronului de la Rapid.

„Am informația că Șucu îl vrea pe Drăguș. Pe mine nu mă mai interesează. Dacă am informația că îl vrea, de ce să mă bag eu? Și eu îl voiam, dar nu mă bag acum, după ce am aflat. Mai ales că Șumudică e nașul lui. Cum să stric eu relația dintre fin și naș?”, a spus Gigi Becali la gsp.ro.