Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga şi i-a făcut ofertă pentru Louis Munteanu: "Cine nu l-ar vrea?" - Antena Sport

Mesajul era pentru tatăl meu, doar pentru el, nu a fost nimic. I-am dedicat acel gol, a fost familia la mine la Cluj. Acum s-a operat la ochi, i-am dedicat golul prin acel gest. I-am făcut o surpriză.

(n.r. Scouterii de la Parma te-au urmărit la acest meci) Mă bucur că sunt apreciat, eu nu știu nimic, sincer. Sunt cu capul aici, la CFR și sper să o țin tot așa, să ajungem în play-off.

(n.r. Ai fi pregătit să pleci la CFR Cluj?) Pregătit sunt mereu, de când m-am întors aici. Am zis că vin să am evoluții cât mai bune. M-au vrut toți aici, sper să am evoluții cât mai bune, nu cred că i-am dezamăgit până acum. Eu nu știu nimic până acum, trebuie să vorbească altcineva despre aceste lucruri, nu eu”, a spus Louis Munteanu, la digisport.ro.