"Ai fi pregătit să pleci de la CFR Cluj?" Louis Munteanu a dat răspunsul pe loc, după ce a marcat în 1-1 cu FCSB! - Antena Sport

(n.r. Ai fi pregătit să pleci la CFR Cluj?) Pregătit sunt mereu, de când m-am întors aici. Am zis că vin să am evoluții cât mai bune. M-au vrut toți aici, sper să am evoluții cât mai bune, nu cred că i-am dezamăgit până acum.

Eu nu știu nimic până acum, trebuie să vorbească altcineva despre aceste lucruri, nu eu”, a spus Louis Munteanu, la digisport.ro.

FCSB – CFR Cluj 1-1

FCSB a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu CFR Cluj, în etapa a 24-a din Liga 1.

După o primă repriză fără multe evenimente, partea a doua a fost mult mai animată. Louis Munteanu a deschis scorul în minutul 53, dar gazdele au egalat în minutul 57, prin Miculescu, din centrarea lui Florin Tănase, notează news.ro.

Louis Munteanu a fost aproape de gol în minutul 63, dar Târnovanu a respins. Florin Tănase a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat în minutul 76. În superioritate numerică, clujenii au dominat finalul de meci, dar nu s-a mai înscris şi s-a terminat 1-1.

FCSB are 42 de puncte şi este pe locul secund, la două puncte de lider, Universitatea Cluj. CFR are 40 de puncte şi e pe locul 4.