Gigi Becali, noi detalii despre clauzele incredibile din eventualul contract al lui Ianis Hagi cu FCSB - Antena Sport

Gigi Becali, noi detalii despre clauzele incredibile din eventualul contract al lui Ianis Hagi cu FCSB Gigi Becali şi Ianis Hagi Gigi Becali a oferit noi detalii despre clauzele incredibile din eventualul contract al lui Ianis Hagi cu FCSB. Patronul campioanei vrea să „negocieze” cu Gică Hagi mutarea, „Regele” fiind cel care va lua decizia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Becali îl va suna pe naşul său pentru a-i transmite planul pe care îl are cu mijlocaşul de 25 de ani. Ianis ar urma să evolueze în toate cele 8 meciuri din Europa League, fără să fie înlocuit fără voia lui Hagi. Lucrurile s-ar putea înrăutăţi în campionat, unde Becali îşi face singur tactica. Gigi Becali, noi detalii despre clauzele incredibile din eventualul contract al lui Ianis Hagi cu FCSB „Cu Ianis Hagi e delicată treaba, adică eu pot. O să zică Gică: ‘Ce, mă, tu vorbeşti la televizor?’. Eu de exemplu o să îl sun azi. Uite, îl iau şi obligaţia 8 meciuri în Europa titular şi să joace cât vrei tu. Să te uiţi la telefon şi să îmi spui tu: ‘Înlocuire’. Dar în campionat nu, nu pot să dau eu. Cât pot să îl ajut şi eu. Dacă joacă 8 meciuri în Europa League, îl vede o echipă şi îl cumpără. Nu am nevoie să îmi dea mie banii. Rangers îl lasă liber, am înţeles. Eu dacă pot să ajut, asta pot să fac. Să se vadă valoarea lui Ianis în 8 meciuri din Europa. În campionatul intern nu pot. E posibil, dacă văd că joacă bine în Europa. Dar acolo eu hotărăsc şi lui Gică nu îi place. Dacă îl scot o dată şi se supără Gică pe mine? Eu am încredere în Ianis şi de ce să zic că îl pot ajuta…dacă joacă 8 meciuri în Europa cu echipe mari, imediat poate să semneze cu o echipă mare”, a spus Becali. Reclamă

Reclamă

Ianis Hagi a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Marius Şumudică

Ianis Hagi a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Marius Şumudică. Mijlocaşul de 25 de ani i-a spus antrenorului de la Rapid de ce a refuzat transferul în Giuleşti, ţinând cont că Rangers l-a trimis la echipa a doua.

Şumudică a dezvăluit că Ianis Hagi a aşteptat să se elibereze un loc la o altă echipă de „afară” pentru a prinde un transfer tot în străinătate.

„Da, am vorbit cu Ianis, m-a sunat. Am o relaţie bună cu Ianis. Mi-a zis că opţiunea lui este de a rămâne în continuare în străinătate. A rămas să lupte pentru asta. Am înţeles că erau şi alte variante, dacă ar fi plecat de la Rangers.

Reclamă

Aştepta să se elibereze în altă parte, nu mi-a zis echipele. Nu am intrat în amănunte. Este un tip cu o personalitate extraordinară. Mi-a zis că dacă va rămâne la Rangers, se va bate până la ultima picătură de sudoare să demonstreze că merită să joace acolo. Eu cred că sunt şanse minime spre nule, nu ştiu ce se va întâmpla mai departe. Domnul Şucu a spus că-l doreşte foarte mult, dar sunt şanse mici să revină în campionatul intern şi, dacă ar reveni, eu cred că ar alege Farul în dauna Rapidului. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Şumudică, la conferinţa de presă a Rapidului, înainte cu Universitatea Craiova.

Reclamă