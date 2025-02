Gigi Becali, reacţie categorică după ce Rapid i l-a "suflat" pe Elvir Koljic: "Trebuie să fac totul în secret" - Antena Sport

Gigi Becali, la palat / Profimedia Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce l-a pierdut pe Elvir Koljic. Atacantul bosniac a semnat cu Rapid, după ce a fost foarte aproape să ajungă sub comanda lui Elias Charalambous la formaţia campioană. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rapid a intrat „pe fir” joi, pentru a-l deturna pe Elvir Koljic din drumul către FCSB. Giuleştenii i-au oferit atacantului un contract valabil pe un sezon şi jumătate. Gigi Becali, prima reacţie după ce Elvir Koljic s-a transferat la Rapid Gigi Becali a transmis că de acum înainte, toate transferurile le va face în mare secret, pentru a nu afla rivalii giuleşteni. Patronul campioanei a dezvăluit că, de fapt, nu şi-l mai dorea pe atacantul bosniac şi s-a răzgândit pe ultima sută de metri. Totodată, Becali a transmis că Rapid i-a făcut ofertă şi lui Andrei Gheorghiţă, jucător care în cele din urmă a fost prezentat oficial de FCSB. După interesul giuleştenilor, patronul campioanei s-a văzut nevoit să plătească în plus, pentru transferul tânărului mijlocaş, suma de 45.000 de euro. „Cum poţi să pierzi ceva ce nu vrei să ai? Am negociat, dar m-am răzgândit. Nu putem să spunem toate motivele. M-am răzgândit. E treaba Rapidului, au auzit că-l vreau eu. Reclamă

Bine că nu l-au luat şi pe Gheorghiţă. Din cauza lor m-a costat încă 45.000 de euro în plus, au auzit şi au dat telefoane. Sunau pe Pancu şi voiau under. Ce rost are, trebuie să fiu atent, să fac totul în secret. Dacă vreau să râd de ei, să zic că vreau un jucător, să-l ia ei”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Rapid, reacţie oficială după ce i l-a „furat” FCSB-ului pe Elvir Koljic

Elvir Koljic a semnat cu Rapid, chiar dacă în ultimele zile a negociat cu FCSB. După ce negocierile cu campioana României s-au împotmolit, Rapidul a intrat pe fir şi a bătut palma cu Universitatea Craiova pentru transferul atacantului bosniac.

„Aveam nevoie de un atacant cât mai repede. Din pacate am avut o problema cu Burmaz, care a suferit o accidentare. O să lipsească 2 săptămâni. Am cautat cât mai repede o variantă. Am aflat că au scormonit discuţiile, că s-au împotmolit. Am aflat azi de dimineaţă. Am facut o ofertă către Craiova. Ne-am înţeles cu clubul.

