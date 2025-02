Rapid, reacţie oficială după ce i l-a "furat" FCSB-ului pe Elvir Koljic! Cum a ajuns bosniacul în Giuleşti: "Am aflat că s-au împotmolit" - Antena Sport

Elvir Koljic a semnat cu Rapid, chiar dacă în ultimele zile a negociat cu FCSB. După ce negocierile cu campioana României s-au împotmolit, Rapidul a intrat pe fir şi a bătut palma cu Universitatea Craiova pentru transferul atacantului bosniac.

Victor Angelescu, acţionarul minoritar al giuleştenilor, a dezvăluit că negocierile cu Universitatea Craiova au avut loc joi dimineaţă, după ce Rapid a aflat că au existat probleme în ceea ce priveşte transferul lui Koljic la Rapid.

Victor Angelescu a dezvăluit cum a ajuns Elvir Koljic la Rapid: „Aveam informaţii”

Angelescu a dezvăluit că nu s-a pus problema ca Elvir Koljic să nu vină la Rapid din cauza istoricului medical şi că bosniacul a semnat un contract pe un an şi jumătate, cu opţiune de prelungire pe încă un an:

„Aveam nevoie de un atacant cât mai repede. Din pacate am avut o problema cu Burmaz, care a suferit o accidentare. O să lipsească 2 săptămâni. Am cautat cât mai repede o variantă. Am aflat că au scormonit discuţiile, că s-au împotmolit. Am aflat azi de dimineaţă. Am facut o ofertă către Craiova. Ne-am înţeles cu clubul.

Noi sperăm să fie sănătos, în ultimul an nu a mai fost accidentat din ce am observat. Faptul că a avut acele accidentări nu înseamnă că o să le aibă şi pe viitor. E unul dintre cei mai buni jucători din campionat. Sperăm să fie sănătos şi să dea cât mai multe goluri pentru Rapid.