Gigi Becali şi-a luat gândul de la transferul unui jucător, după revenirea lui Denis Alibec la FCSB: "E greu de luat" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat ce „convenţie” a făcut cu Denis Alibec

Gigi Becali a dezvăluit că Denis Alibec a avut o cerinţă specială. Atacantul îşi doreşte să nu fie criticat public de patronul FCSB-ului, după un meci.

„Am avut o convenţie cu el, mi-a spus: ‘Nu pentru mine, pentru familia mea. Orice fac, mă suni, mă cerţi pe mine, nu la televizor’. Aşa fac, nu vorbesc despre Alibec. Mi-a zis că el vine, dar dacă tu poţi să joci din trei în trei zile, vei juca. El a zis că poate, se antrenează. Îţi dai seama, o să joace egal. Am încredere în amândoi. Cel mai experimentat, e el, celălalt aleargă mai mult. Unul va juca marţi, altul duminica. După schimbăm.

Aşa am convenit, nu vorbesc de el, dacă e ceva, îl sun şi îi zic. Nu pot pentru toţi, el e special. El e foarte sensibil, băiat de mare calitate, are o prietenie cu colegii. Are sensibilităţile astea. E şi fotbalist, ce să mai. Poţi să mizezi pe el când nu-ţi merge pe el, dai o minge pe el, se înşurubează, mai dă un cot, mai trage pe unul, şi dă gol.

A venit din partea agentului, eu l-am vrut oricând. Mi-a zis că-i dă Gică liber, el a zis că la două echipe din România ar merge. Prima FCSB, pe locul doi Craiova. A zis că preferă FCSB pentru că joacă în Liga Campionilor, să fie fotbalist. Vezi cum atrage Champions League…”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.