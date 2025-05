Gigi Becali a anunţat ce "convenţie" a făcut cu Denis Alibec. Ce a spus despre concurenţa cu Daniel Bîrligea - Antena Sport

„Am avut o convenţie cu el, mi-a spus: ‘Nu pentru mine, pentru familia mea. Orice fac, mă suni, mă cerţi pe mine, nu la televizor’. Aşa fac, nu vorbesc despre Alibec. Mi-a zis că el vine, dar dacă tu poţi să joci din trei în trei zile, vei juca. El a zis că poate, se antrenează. Îţi dai seama, o să joace egal. Am încredere în amândoi. Cel mai experimentat, e el, celălalt aleargă mai mult. Unul va juca marţi, altul duminica. După schimbăm.

Dacă era bombă, era Coman sau Stanciu. Sau Drăguş, e atacant de atacant, îmi place mie mult de el.

Aşa am convenit, nu vorbesc de el, dacă e ceva, îl sun şi îi zic. Nu pot pentru toţi, el e special. El e foarte sensibil, băiat de mare calitate, are o prietenie cu colegii. Are sensibilităţile astea. E şi fotbalist, ce să mai. Poţi să mizezi pe el când nu-ţi merge pe el, dai o minge pe el, se înşurubează, mai dă un cot, mai trage pe unul, şi dă gol.

L-am luat liber pentru că, aşa mi-a spus, că i-a zis Gică că poate să plece oricând, oriunde, avea salariu mare. (25.000 de euro îi daţi) 25.000 de euro pe lună, da. Are bonusuri sigure. Are bonus 250.000 de Conference. Dacă intrăm în Champions, 650.000.