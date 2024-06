Gigi Becali şi Marius Şumudică, dialog în direct despre transferul unui "tricolor"! Jucătorul care l-a fascinat pe patronul FCSB - Antena Sport

Gigi Becali şi Marius Şumudică, dialog în direct despre transferul unui "tricolor" Gigi Becali şi Marius Şumudică/ Colaj Profimedia Gigi Becali şi Marius Şumudică au purtat un dialog în direct, despre transferul unui „tricolor”. Patronul de la FCSB s-a declarat surprins de evoluţia lui Denis Drăguş, mărturisind că ar fi fost dispus să-l transfere la FCSB, în această vară. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Denis Drăguş a marcat un gol în victoria uriaşă a României, obţinută cu Ucraina, în primul meci de la EURO 2024. Nicolae Stanciu şi Răzvan Marin au fost autorii celorlalte două reuşite ale naţionalei. Gigi Becali şi Marius Şumudică, dialog în direct despre transferul unui „tricolor” Gigi Becali a transmis că s-ar fi uitat la meciul României, şi dacă Florinel Coman nu era titular. Patronul de la FCSB a transmis că a fost suporterul naţionalei pentru cei trei foşti jucători ai săi, Florin Niţă, Dennis Man şi Nicolae Stanciu. De asemenea, Gigi Becali l-a remarcat şi pe Denis Drăguş, iar în discuţie a intervenit imediat Marius Şumudică. „Şumi” a transmis că i l-ar fi recomandat pe atacantul român patronului de la FCSB, dacă acesta nu ar fi fost transferat de Trabzonspor, în această vară. „Am zis că nu mă uit ca să-l determin pe Edi Iordănescu să îl bage pe unul de-ai mei. Dar mă uitam: Niţă al meu, Stanciu al meu, Man al meu, Ianis, până la urmă, e al lui Gică, naşul meu. Reclamă

Cum să nu ţin cu echipa naţională dacă ăştia erau ai mei? Eu pe Stanciu şi Man am luat 20 de milioane de euro. 20 în cap. Pe Stanciu am luat 8+1 şi pe Man am luat 11 milioane. N-au luat cluburile toată viaţa lor.

Eu am luat numai pe doi. Toţi jucătorii mei sunt acolo. Cei mai buni sunt ai mei, Stanciu şi Man. Eu nu îl ştiam pe Drăguş. Pentru mine a fost o surpriză. Am rămas uimit de ce a jucat Drăguş. Costă acum 15 milioane de euro”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

„A plătit Trabzon două milioane acum pe el”, a replicat Marius Şumudică.

Reclamă

„Plăteam eu 2 milioane de euro, dacă era”, a declarat Becali imediat. „Dacă nu mai vorbeşti cu mine acum, ţi-l aduceam imediat. Exact cum spunea Gigi Becali, este o mare realizare să vezi jucători care au fost la echipa ta. Trebuie să fii mândru. Eu, în momentul de faţă, ca FCSB să aibă şanse de Champions League, prima mutare era Florin Niţă, rămas liber de contract şi care nu vrea să continue cu Gaziantep. Este un jucător care ţine vestiarul, un caracter deosebit”, a mai spus Marius Şumudică. „Bravo lui Edi, tată!” Gigi Becali, reacţie savuroasă după ce România a „demolat” Ucraina la EURO 2024 Gigi Becali a avut o reacţie savuroasă după ce România a „demolat” Ucraina la EURO 2024. Patronul FCSB-ului l-a felicitat pe Edi Iordănescu, cel pe care îl criticase înainte de startul competiţiei din Germania. „M-am uitat la meci că a jucat titular Florinel al meu. Dar știți ceva? Au scăpat ieftin ucrainienii. Am mai avut acolo în față și alte vreo două ocazii, nu? Vreau să batem și Belgia. Aţi văzut ca am bătut Ucraina cu jucători de la Chelsea, Real sau de pe unde mai joacă ăia ai lor? De ce să nu batem și Belgia. Vreau primul loc. Bravo lui Edi, tată. Bravo România”, a spus Gigi Becali pentru prosport.ro.